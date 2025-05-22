Ne blender ne makine: 5 dakikada dondurma tarifi

Sıcak yaz günlerinde buz gibi bir dondurmaya kim hayır diyebilir ki? Üstelik bu dondurmayı yapmak sadece 5 dakikanızı alacak! Ne dondurma makinesine ihtiyacınız var ne de saatlerce beklemeye. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, yapımı pratik 5 dakikalık dondurma tarifi!

MALZEMELER

2 adet olgun muz (önceden dilimlenip dondurulmuş)

1 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı bal ya da pekmez (tatlandırmak için)

YAPILIŞI

Dondurulmuş muz dilimlerini mutfak robotuna alın. (Blender da olur ama güçlü olmalı.)

Üzerine kakao ve balı ekleyin.

Tüm malzemeleri pürüzsüz, kremsi bir kıvam alana kadar çekin.

Karışımı hemen servis edebilirsiniz. Daha sert kıvam isterseniz, 15-20 dakika dondurucuda bekletebilirsiniz.