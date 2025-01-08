Nefis çikolatalı mini kruvasan tarifi

Yayınlanma: 08.01.2025 - 15:39

Güncelleme: 08.01.2025 - 15:39

Çikolatalı mini kruvasanlar hem görüntüsüyle hem de tadıyla herkesi kendine hayran bırakacak. Bir kez denedikten sonra, favoriniz olacak!

Malzemeler

1 paket milföy hamuru

100 gram çikolata (sütlü veya bitter tercihe bağlı)

1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

Pudra şekeri (isteğe bağlı)

Yapılışı

Milföy Hamurunu Hazırlayın:

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında hafifçe yumuşaması için bekletin.

Her bir milföy karesini bir merdane yardımıyla hafifçe açarak büyütün.

Üçgen Şekiller Kesin:

Milföy hamurlarını bir bıçak yardımıyla üçgen dilimler halinde kesin.

Çikolatayı Ekleyin:

Her bir üçgenin geniş kısmına bir parça çikolata yerleştirin.

Kruvasanları Sarın:

Çikolatayı koyduğunuz kısımdan başlayarak, hamuru rulo şeklinde sarın.

Uç kısmını altına doğru sabitleyerek kruvasan formunu verin.

Yumurta Sarısını Sürün:

Hazırladığınız kruvasanları fırın tepsisine dizin ve üzerlerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri altın rengini alana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Servis:

Fırından çıkan kruvasanları hafifçe soğutun. Üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis edin.