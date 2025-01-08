Nefis çikolatalı mini kruvasan tarifi
Günün en güzel öğününü taçlandırmak için çikolatalı mini kruvasan harika bir seçenek! Hem pratik hazırlanışıyla hem de nefis lezzetiyle kruvasanlar, tatlı bir kahvaltı ya da çay saatleri için mükemmel bir tercih. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz çikolatalı mini kruvasan tarifi...
Çikolatalı mini kruvasanlar hem görüntüsüyle hem de tadıyla herkesi kendine hayran bırakacak. Bir kez denedikten sonra, favoriniz olacak!
Malzemeler
- 1 paket milföy hamuru
- 100 gram çikolata (sütlü veya bitter tercihe bağlı)
- 1 adet yumurta sarısı (üzeri için)
- Pudra şekeri (isteğe bağlı)
Yapılışı
Milföy Hamurunu Hazırlayın:
Milföy hamurlarını oda sıcaklığında hafifçe yumuşaması için bekletin.
Her bir milföy karesini bir merdane yardımıyla hafifçe açarak büyütün.
Üçgen Şekiller Kesin:
Milföy hamurlarını bir bıçak yardımıyla üçgen dilimler halinde kesin.
Çikolatayı Ekleyin:
Her bir üçgenin geniş kısmına bir parça çikolata yerleştirin.
Kruvasanları Sarın:
Çikolatayı koyduğunuz kısımdan başlayarak, hamuru rulo şeklinde sarın.
Uç kısmını altına doğru sabitleyerek kruvasan formunu verin.
Yumurta Sarısını Sürün:
Hazırladığınız kruvasanları fırın tepsisine dizin ve üzerlerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün.
Pişirme:
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri altın rengini alana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Servis:
Fırından çıkan kruvasanları hafifçe soğutun. Üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis edin.
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