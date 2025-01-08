Anadolu'nun lezzeti dillere destan yemeği: Testi kebabı tarifi
Testi Kebabı, Anadolu'nun köklü mutfağından gelen, hem sunumu hem de lezzetiyle büyüleyen bir yemek. Özel testilerde hazırlanan bu kebap, pişirme tekniğiyle farklı bir deneyim sunuyor.
Anadolu'nun geleneksel tatlarından biri olan Testi Kebabı, özellikle Nevşehir ve Kapadokya bölgesine özgüdür. Adını, et ve sebzelerin özel testilerde pişirilmesinden alan bu yemek, pişirme şekliyle de dikkat çeker. Lezzeti kadar, testinin kırılarak sunulması da bu yemeği unutulmaz kılar. İşte, Testi kebabı tarifi...
TESTİ KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg kuşbaşı kuzu veya dana eti
- 2 adet orta boy soğan
- 3 diş sarımsak
- 3 adet domates
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 su bardağı su
- 1 adet testi (pişirme için)
- Hamur (testi ağzını kapatmak için)
Yapılışı:
- Kuşbaşı doğranmış eti, doğranmış soğanı, sarımsağı, domatesi ve biberleri bir karıştırma kabına alın. Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber ve kekiği ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
- Karıştırdığınız malzemeleri testiye dikkatlice doldurun. Üzerine 1 su bardağı su ekleyin.
- Testinin ağzını un ve su karışımından yapılan hamurla sıkıca kapatın. Bu işlem, yemeğin pişerken buharını içeride tutmasını sağlar.
- Testiyi, 200 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 2 saat boyunca pişirin. Alternatif olarak, közde veya odun ateşinde de pişirilebilir.
- Testiyi fırından çıkarın ve sofrada kırarak açın. Buharıyla birlikte yayılan nefis aroma, misafirlerinizi büyüleyecektir. Yanında pilav veya lavaşla servis yapabilirsiniz.
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