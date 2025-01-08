Anadolu'nun lezzeti dillere destan yemeği: Testi kebabı tarifi

Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:49

Güncelleme: 08.01.2025 - 11:49

Anadolu'nun geleneksel tatlarından biri olan Testi Kebabı, özellikle Nevşehir ve Kapadokya bölgesine özgüdür. Adını, et ve sebzelerin özel testilerde pişirilmesinden alan bu yemek, pişirme şekliyle de dikkat çeker. Lezzeti kadar, testinin kırılarak sunulması da bu yemeği unutulmaz kılar. İşte, Testi kebabı tarifi...

TESTİ KEBABI TARİFİ

Malzemeler

1 kg kuşbaşı kuzu veya dana eti

2 adet orta boy soğan

3 diş sarımsak

3 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 su bardağı su

1 adet testi (pişirme için)

Hamur (testi ağzını kapatmak için)

Yapılışı: