Nefis kekler için altın değerinde öneriler

15 Aralık 2022 Perşembe, 14:37

Evimizde çeşit çeşit kekler yaparak şahane lezzetler yaratabiliriz. Hepimizin kek yaparken püf noktaları var. Sıraladığımız şekilde kekinizi hazırlarsanız önceki yaptığınız keklerden çok daha farklı bir lezzetle karşılaşabilirsiniz…

KEK YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

- Kek hazırlarken kullanacağınız malzemenin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

- Kek için önce yumurtaları çırpıp, şekeri ekleyin ve birlikte yeniden çırpın. Daha sonra sıvı yağ, süt gibi sıvı malzemeleri, en son da unu ekleyin.

- Kekinizi mikserle çırpacaksanız karıştırma işlemine düşük devirde başlayıp daha sonra yüksek devirde devam edin. Harca un ekledikten sonra ise mikserin düşük devrini kullanın.

- Kekinize ekleyeceğiniz unda topak kalmaması için eleyerek harca katın.

- Kabartma tozunu da unla birlikte elerseniz harca eşit olarak dağılır ve kekiniz daha iyi kabarır.

- Kekinize meyve ekleyecekseniz, meyve parçalarının dibe çökmesini önlemek için kestikten sonra üzerlerine un serpin.

- Kek yaparken meyve, fındık, ceviz gibi malzemeler kullanacaksanız hamurun 1/3'ünü ayırın. Kalan hamura bu malzemeyi ekleyip karıştırın. Kalıba önce ayırdığınız sade hamuru, daha sonra malzemeli olanı dökün. Bu şekilde hazırladığınız malzemelerin dibe çökmesini önlemiş olursunuz.

- Kekin kalıptan kolay çıkması için kalıbı önce yağlayın, sonra unlayın ve üzerine hamuru dökün. Kalıba aldığınız hamuru bekletmeden fırına verin.

- Kek pişirirken fırını önceden ısıtın. 180 derece, 35-40 dakika kek pişirmek için idealdir.

- Pişme esnasında fırının kapağını açmayın. Kekiniz kabarmaz.

- Pişip pişmediğini anlamak için kekin orta kısmına bir kürdan ya da bıçak batırın. Hamur bulaşmadan temiz olarak çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir.

- Keki fırından çıkardıktan sonra kalıbın içinde soğutun. Kalıptan çıkarmak için silkeleyin, eğer bu şekilde çıkmıyorsa bir bıçağın ucunu kalıbın kenarlarına gezdirerek kalıptan ayırın.

NEFİS BİR TARİF: HAVUÇLU-TARÇINLI-CEVİZLİ KEK

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 tatlı kaşığı toz tarçın

1 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı dövülmüş ceviz

İki buçuk su bardağı un

Yapılışı

Öncelikle yumurtaları toz şeker ile birlikte çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu, vanilya, havuç, ceviz, tarçın ve un ilave edip çırpmaya devam edin. Karışımı yağlanmış kek kalıbına boşaltıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 saat pişirin. Pişip pişmediğini anlamak için kekin ortasına bir kürdan veya bıçak batırın. 10-15 dakika dinlendirip, servis yapın. Afiyet olsun.