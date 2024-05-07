Nefis Rum böreği tarifi...
Rum böreği, hafif dokusu ve muhteşem lezzetiyle sofralara şıklık katan, her lokmasında enfes bir tat bırakan bir lezzet şölenidir. İnce ince katmanları arasında peynir ve maydanozun muhteşem buluşması, bu böreği özel kılan detaylardan sadece biridir. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, misafirlerinizi ve sevdiklerinizi kendinize hayran bırakacak. Şimdi, nefis Rum böreği tarifinin inceliklerine birlikte göz atalım!
Rum böreği, hafif ve lezzetli dokusuyla sofralara şıklık katan, aynı zamanda hazırlanışındaki kolaylığıyla da dikkat çeken bir lezzettir. İncecik yufkaların arasında peynir ve maydanozun muhteşem uyumu, her lokmada damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.
Malzemeler
- 150 gram lor peyniri
- 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı nişasta
- Bir yemek kaşığı doğranmış dereotu
- Tuz
- 1 patlıcan
Yapılışı
Patlıcan kabuklarını alacalı şekilde soyup, 1 santimetre kalınlığında halkalar şeklinde dilimleyerek, tuzlu suda bir süre bekletip kurulayalım.
Lor peyniri, yumurta, nişasta, dereotu ve tuzu harmanlayalım.
Bu karışımı patlıcanların bir yüzünde, yarım küre oluşturacak biçimde şekillendir elim.
Bir tavada, iyice ısınan yağda 3-4 dakika kızartalım.
Kâğıt havlu üzerine yağı alındıktan sonra sıcak olarak servis yapalım. Yemeğimiz hazır.
Afiyet olsun...
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