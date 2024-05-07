Nefis Rum böreği tarifi...

Yayınlanma: 07.05.2024 - 17:06

Güncelleme: 07.05.2024 - 17:06

Rum böreği, hafif ve lezzetli dokusuyla sofralara şıklık katan, aynı zamanda hazırlanışındaki kolaylığıyla da dikkat çeken bir lezzettir. İncecik yufkaların arasında peynir ve maydanozun muhteşem uyumu, her lokmada damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.

Malzemeler

150 gram lor peyniri

1 yumurta

1 yemek kaşığı nişasta

Bir yemek kaşığı doğranmış dereotu

Tuz

1 patlıcan

Yapılışı

Patlıcan kabuklarını alacalı şekilde soyup, 1 santimetre kalınlığında halkalar şeklinde dilimleyerek, tuzlu suda bir süre bekletip kurulayalım.

Lor peyniri, yumurta, nişasta, dereotu ve tuzu harmanlayalım.

Bu karışımı patlıcanların bir yüzünde, yarım küre oluşturacak biçimde şekillendir elim.

Bir tavada, iyice ısınan yağda 3-4 dakika kızartalım.

Kâğıt havlu üzerine yağı alındıktan sonra sıcak olarak servis yapalım. Yemeğimiz hazır.

Afiyet olsun...