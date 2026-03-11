Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nesiller boyu aktarılan enfes davet tatlısı: Yalvaç güllacı tarifi

11.03.2026 11:53:00
Isparta'nın yöresel lezzetlerinden Yalvaç güllacı, özellikle düğün, bayram ve özel gün sofralarını süslüyor.

Yalvaç ilçesinde nesilden nesile aktarılan yöresel lezzetler arasında bulunan güllaç, davet sofralarının vazgeçilmez tatlısı olarak yerini alıyor. Yalvaç güllacı, kaynatılan sütün yoğurt suyu ile kestirilmesiyle elde edilen taze kesmiğin, ıslatılmış güllaç yapraklarına sarılması ve üzerine şerbet dökülmesiyle hazırlanıyor.

YALVAÇ GÜLLACI TARİFİ

Malzemeler (5 kişilik)

3 litre süt

1 çay bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt suyu

5-6 yaprak güllaç

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

200 gram kaymak

YALVAÇ GÜLLACI YAPILIŞI

Kaynamış süte yoğurt suyu ilave edilip sütün kesilmesi sağlanır.

Sütün kesmiği süzgece konur ve fazla suyu süzülür.

Güllaç yaprakları üçgen şeklinde makasla 8 parçaya kesilir.

Kesilen güllaç yaprakları suya batırılır, ardından fazla suyunu almak için sofra bezinin üzerine konulur.

Kesmiğin içine 1 çay bardağı şeker katılıp karıştırılır.

Kesmikten alınan parçalar güllaç yapraklarına konulup sarılır.

İki su bardağı şeker, 2,5 su bardağı suyun kaynatılmasıyla elde edilen şerbet, tepsiye dizilen güllacın üzerine dökülür. 

Güllaç, 10-15 dakika dinlendirildikten sonra servis edilir.

 

