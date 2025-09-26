Nişastalı kurabiye tarifi...

Çayın yanında ağızda dağılan, kıyır kıyır bir kurabiye arıyorsanız bu tarif tam size göre! Az malzemeli, pratik ve her evde kolayca yapılabilecek nişastalı kurabiye, yumuşacık dokusuyla herkesin favorisi olacak...

MALZEMELER

125 g tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı mısır veya buğday nişastası

Yaklaşık 1,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

HAZIRLANIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağı ve pudra şekerini karıştırma kabında krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin.

Vanilin, kabartma tozu ve nişastayı ekleyin. Unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine çatal ile hafifçe bastırarak şekil verebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında, kurabiyeler hafif beyaz kalacak şekilde yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Fazla kızartmamaya dikkat edin.

Fırından çıkan kurabiyeleri soğumaya bırakın. Üzerlerine pudra şekeri serpip servis edin.