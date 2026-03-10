22 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen 119. Dönem Temel Eğitim Özel Güvenlik (ÖGG) sınavının ardından adaylar sonuç sürecine odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın soru ve cevap anahtarları 24 Şubat’ta erişime açılırken, şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ÖGG 119. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik ÖGG sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kılavuzuna göre, yazılı sınav sonuçlarının 13 Mart 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, sınav sonuçlarına itiraz için gerekli ücreti 14–18 Mart 2026 tarihleri arasında yatırabilecek ve itiraz sonuçlarının 18 Mart 2026 tarihinde duyurulması öngörülüyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecektir.