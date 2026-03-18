Orta Avrupa'nın enfes lezzeti: Macar Gulaşı tarifi

Mutfak literatüründe "tencere yemeklerinin en karakteristiği" olarak tanımlanan Gulaş, ismini Macar sığır çobanları olan "Gulyás"lardan alır. Bu yemeği diğer etli yahnilerden ayıran temel fark, içerisinde salça yerine sadece yüksek kaliteli Macar toz biberinin kullanılması ve kıvamının unla değil, uzun süre pişen soğanların karamelize olup soslaşmasıyla sağlanmasıdır. Gastronomi dünyasında "paprika disiplini" olarak bilinen bu reçete, etin suyla değil, kendi öz suyu ve baharatın yağıyla demlenmesi sanatıdır.

MACAR GULAŞI TARİFİ

Malzemeler

800 gram dana incik veya kürek (iri küp doğranmış)

3 adet büyük boy kuru soğan (ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı tereyağı veya iç yağı

3 yemek kaşığı kaliteli tatlı Macar toz biberi (Paprika)

2 diş sarımsak

2 adet kapya biber (küp doğranmış)

2 adet domates (soyulmuş, doğranmış)

1 tatlı kaşığı kimyon tohumu (ezilmiş)

2 adet patates (küp doğranmış)

1 adet havuç (halka doğranmış)

1.5 litre sıcak et suyu veya su

Yapılışı