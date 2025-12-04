Orta Doğu'dan sofralarınıza: Timman Bagilla

Ortadoğu mutfaklarının ortak geleneği, bakliyat ve pirinci sade ama özgün bir aromayla buluşturmak. Timman Bagilla da bu geleneğin Irak’taki en özel örneklerinden biri; özellikle Bağdat ve Basra mutfaklarında bahar aylarında sıkça hazırlanır. Dereotunun keskin ama ferah kokusu, baklanın tazeliği ve pirincin yumuşak dokusuyla birleşince ortaya hem hafif hem besleyici bir pilav çıkar. Türkiye’de henüz geniş kitlelerce keşfedilmemiş bu tarif, bölgesel mutfakların sade gücünü yansıtan lezzetlerden biri.
TİMMAN BAGİLLA TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı pirinç (tercihen basmati veya baldo)
- 300 g taze iç bakla (veya ayıklanmış bakla taneleri)
- 1 büyük demet dereotu
- 1 adet kuru soğan (isteğe bağlı)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- ½ çay kaşığı karabiber
- 3 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Taze iç baklalar yıkanır; kalın kabukları varsa soyulur.
- Hafif yumuşayana kadar kısa bir ön haşlama yapılır ve süzülür.
- Soğan ince doğranır ve zeytinyağında yumuşayana kadar çevrilir (orijinal tarifte soğan kullanılmadığı da olur).
- Ardından kıyılmış dereotunun yarısı eklenir; aroma çıkana kadar hafifçe karıştırılır.
- Yıkanmış ve süzülmüş pirinç tencereye alınır; yağ ve aromalarla birkaç dakika kavrulur.
- Ardından baklalar eklenir ve karışım sıcak suyla buluşturulur.
- Tuz ve karabiber eklenir; tencerenin kapağı kapatılır.
- Kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirilir.
- Piştikten sonra tereyağı eklenir ve pilav dinlenmeye bırakılır.
- Kalan dereotu pilavın üzerine serpilir.
- Yanında yoğurt veya ızgara etlerle servis edildiğinde hafif ama doyurucu bir öğün oluşturur.