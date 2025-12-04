Orta Doğu mutfağının yüzyıllık tarifi: Mujaddara tarifi

Ortadoğu mutfağında mercimek yalnızca bir bakliyat değil, tarih boyunca sofrayı ayakta tutan temel malzeme olarak kabul edilir. Mujaddara da bu geleneğin en bilinen ve en pratik örneklerinden biri; pirincin yumuşaklığı, mercimeğin topraksı lezzeti ve karamelize soğanın tatlı aromasıyla birleşir. Yüzyıllardır özellikle Lübnan, Filistin, Suriye ve Ürdün’de hem günlük yemek hem de oruç dönemlerinde tercih edilen Mujaddara, günümüzde hafif ve sağlıklı öğün arayanların da ilgisini çekmeye başladı.

MUJADDARA TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

Yarım su bardağı pirinç

3 adet büyük kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; vegan yapmak için çıkarılabilir)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

3 su bardağı sıcak su

Yapılışı