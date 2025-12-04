Orta Doğu mutfağının yüzyıllık tarifi: Mujaddara tarifi

Ortadoğu mutfağında mercimek yalnızca bir bakliyat değil, tarih boyunca sofrayı ayakta tutan temel malzeme olarak kabul edilir. Mujaddara da bu geleneğin en bilinen ve en pratik örneklerinden biri; pirincin yumuşaklığı, mercimeğin topraksı lezzeti ve karamelize soğanın tatlı aromasıyla birleşir. Yüzyıllardır özellikle Lübnan, Filistin, Suriye ve Ürdün’de hem günlük yemek hem de oruç dönemlerinde tercih edilen Mujaddara, günümüzde hafif ve sağlıklı öğün arayanların da ilgisini çekmeye başladı.
MUJADDARA TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- Yarım su bardağı pirinç
- 3 adet büyük kuru soğan
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; vegan yapmak için çıkarılabilir)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kimyon
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 3 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Mercimek yıkanır ve 2 su bardağı sıcak suyla hafif diri kalacak şekilde haşlanır.
- Mercimek yumuşadığında ocaktan alınır; suyu süzülmez çünkü pirinç bu suyla pişecektir.
- Soğanlar yarım ay şeklinde doğranır.
- Geniş bir tavada zeytinyağı ve tereyağı ısıtılır; soğanlar eklenir.
- Kısık ateşte 20–25 dakika boyunca rengi koyulaşıncaya kadar karamelize edilir.
- Karamelize soğanların yarısı servis için ayrılır, yarısı yemeğin içine eklenir.
- Haşlanmış mercimeğe pirinç eklenir; kalan 1 su bardağı sıcak su ilave edilir.
- Tuzu ve baharatları eklenir; kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirilir.
- Kıvamı hafif nemli ve yumuşak olmalıdır.
- Mujaddara servis tabağına alınır; üzerine ayrılan karamelize soğanlar serilir.
- Yanında yoğurt, ayran veya salata ile güçlü bir öğün oluşturur.