Orta Doğu'nun lezzet şöleni: Halep kebabı tarifi
Halep mutfağının bu meşhur kebabı, baharatların ve etin mükemmel uyumunu sofralarınıza taşır. Kökeni Suriye'nin Halep şehrine dayanan bu tarif, özellikle baharatlı yemekleri sevenler için eşsiz bir lezzettir.
Orta Doğu mutfağının incisi Halep kebabı, etin ve baharatların unutulmaz bir harmanı! Sofranıza egzotik bir tat katmak istiyorsanız, bu tarif tam size göre.
Malzemeler
Köfte için:
- 500 gram kıyma (dana veya kuzu, tercihen karışık)
- 1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Domates Sosu için:
- 3 adet domates (rendelenmiş)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı şeker
- Tuz ve karabiber
Servis için:
- Lavaş ekmeği veya pilav
- Taze maydanoz
- Sumaklı soğan salatası
- Yoğurt (isteğe bağlı)
Yapılışı
Köfteyi Hazırlayın:
Kıymayı geniş bir karıştırma kabına alın.
Rendelenmiş soğanı ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.
Baharatları ve zeytinyağını ilave edin, tüm malzemeleri iyice yoğurun.
Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak uzun ve ince köfteler yapın.
Şişlere dizerek dolapta 15-20 dakika dinlendirin.
Domates Sosunu Hazırlayın:
Bir tavada zeytinyağını ısıtın.
Rendelenmiş domatesleri ve salçayı ekleyerek kısık ateşte pişirin.
Tuz, karabiber ve şekeri ilave edip kıvam alana kadar karıştırın.
Kebapları Pişirin:
Şişleri ızgarada, döküm tavada veya fırında çevirerek pişirin.
Etin dışı iyice kızarıp içi yumuşak kalmalıdır.
Servis Edin:
Lavaş ekmeği üzerine domates sosunu gezdirin.
Üzerine pişen kebapları yerleştirin.
Taze maydanoz, sumaklı soğan salatası ve yoğurtla birlikte servis yapın.
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