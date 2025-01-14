Kış aylarında hastalıkla şifa olan mucize: Atom çayı tarifi

Yayınlanma: 14.01.2025 - 18:58

Güncelleme: 14.01.2025 - 18:58

Atom çayı, vücudu soğuk havalarda ısıtan, bağışıklığı güçlendiren ve enerji veren doğal bir içecektir. Adını içerdiği zengin ve faydalı malzemelerden alan bu çay, hem lezzetiyle hem de sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkar. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz, enerji ve sağlık dolu atom çayı tarifi...

ATOM ÇAYI TARİFİ

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı toz zencefil (veya 2-3 dilim taze zencefil)

1 tatlı kaşığı toz tarçın (veya 1 adet çubuk tarçın)

2-3 adet karanfil

1 tatlı kaşığı ıhlamur

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Yarım limonun suyu

2-3 bardak su

ATOM ÇAYI YAPILIŞI

Bir çaydanlık ya da tencereye suyu koyun ve üzerine zencefil, tarçın, karanfil, ıhlamur ve karabiberi ekleyin.

Karışımı kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynatın.

Bu süre zarfında tüm baharatların ve bitkilerin aromasının suya geçmesini sağlayın.

Kaynayan çayı bir süzgeç yardımıyla süzün.

İçmeden önce içine bal ve limon suyu ekleyerek karıştırın.

Çayı sıcak olarak servis edin.

Özellikle soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak ve bağışıklık sisteminizi destekleyecektir.

Afiyet olsun!