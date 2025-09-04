Ortadoğu mutfağının şifa deposu lezzeti: MasterChef molokhia tarifi

Molokhia, özellikle Mısır, Lübnan ve Filistin mutfağında önemli bir yere sahip geleneksel bir yemektir. Jute bitkisinin yapraklarıyla hazırlanan bu yemek, çoğunlukla tavuk, et veya deniz ürünleriyle birlikte pişirilir. Hem doyurucu hem de besleyici olmasıyla bilinir. Peki, Ortadoğu mutfağının bu şifa deposu lezzeti nasıl yapılır? İşte, enfes aromasıyla molokhia tarifi...

MOLOKHIA TARİFİ

Malzemeler:

500 gr tavuk veya kırmızı et (isteğe göre)

1 büyük soğan

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

500 gr taze veya dondurulmuş molokhia yaprağı

1 tatlı kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 litre su veya tavuk suyu

Yanında servis için pirinç pilavı

MOLOKHIA YAPILIŞI

Tavuk veya eti doğrayıp haşlayın, suyunu süzmeden kenara ayırın.

Bir tencerede yağ ile ince doğranmış soğanı kavurun.

Sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Haşlanan et veya tavuk parçalarını ekleyin ve baharatlarla lezzetlendirin.

Üzerine et suyu veya tavuk suyunu ekleyin.

Kaynamaya başlayınca molokhia yapraklarını ilave edin.

Yapraklar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

Sıcak olarak pirinç pilavı ile servis edin.

Molokhia yapraklarını fazla karıştırmadan pişirin, aksi halde yapışkan kıvamı artabilir.

Daha yoğun aroma için sarımsağı kişnişle birlikte yağda kavurarak yemeğe ekleyebilirsiniz.

Yanında limon dilimleriyle servis etmek lezzetini artırır.

Afiyet olsun!