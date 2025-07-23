Ortadoğu’nun lezzet hazinesi: Hatay usulü kepse pilavı tarifi

Ortadoğu mutfağının kendine has baharatları ve yoğun aromalarıyla öne çıkan Kepse pilavı, özellikle Suudi Arabistan, Yemen ve civar bölgelerde çok sevilen geleneksel bir yemektir. Hem görsel olarak iştah açıcı hem de tek başına doyurucu bir ana yemek olmasıyla sofralarınızı zenginleştirecek bu pilav, baharatla marine edilmiş et ve sebzelerle hazırlanır. İşte evde kolayca deneyebileceğiniz nefis kepse pilavı tarifi...

Malzemeler

500 gr kuşbaşı veya kemiksiz tavuk but / tercihe göre kuzu eti

2 su bardağı pirinç

2 adet büyük boy soğan (doğranmış)

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı kepse baharat karışımı*

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

3 su bardağı sıcak su veya et suyu

Tuz

*Kepse baharatı için: Tarçın, kimyon, karabiber, zerdeçal, yenibahar ve kişniş gibi baharatların karışımı kullanılır.

YAPILIŞI

Eti, doğranmış soğanla birlikte sıvı yağda soteleyin. Et renk alınca rendelenmiş domates ve salçayı ekleyin, birkaç dakika pişirin.

Baharat karışımını ve rendelenmiş havucu ilave edip karıştırın.

Pirinci yıkayıp süzerek tencereye ekleyin, kısa bir süre kavurun.

Üzerine sıcak su veya et suyunu ekleyin, tuzunu ayarlayın ve kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra demlenmeye bırakın ve sıcak servis edin.