Osmanlı’dan Günümüze Kahvaltı Sofralarının Gizli Lezzeti: Çılbır

28.08.2025 10:20:00
Haber Merkezi
Yoğurt, yumurta ve tereyağının buluşmasıyla ortaya çıkan çılbır, hem pratik hem de besleyici bir kahvaltı alternatifi. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu tarif, sofralara farklı bir lezzet katıyor.

Osmanlı döneminde padişah sofralarının gözde yemeklerinden biri olan çılbır, bugün kahvaltılarda hâlâ özel bir yere sahip. Sadece birkaç malzemeyle hazırlanabilen bu tarif, yumurtanın protein gücünü yoğurdun hafifliğiyle birleştiriyor. Baharatlı tereyağı sosuyla zenginleşen çılbır, güne enerjik başlamanın en lezzetli yollarından biri.

ÇILBIR TARİFİ

Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 1 kase süzme yoğurt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber veya pul biber
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Tuz

Yapılışı

  1. Yoğurdu bir kaseye alın, içine az tuz ekleyip karıştırın.
  2. Bir tencerede suyu kaynatın, içine sirke ekleyin. Yumurtaları tek tek kırıp suya bırakın. 3-4 dakika pişirip kevgirle alın.
  3. Servis tabağındaki yoğurdun üzerine haşlanmış yumurtaları yerleştirin.
  4. Küçük bir tavada tereyağını eritip kırmızı biber ekleyin.
  5. Bu sosu yumurtaların üzerine gezdirerek sıcak servis edin.
