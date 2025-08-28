Osmanlı’dan Günümüze Kahvaltı Sofralarının Gizli Lezzeti: Çılbır

Osmanlı döneminde padişah sofralarının gözde yemeklerinden biri olan çılbır, bugün kahvaltılarda hâlâ özel bir yere sahip. Sadece birkaç malzemeyle hazırlanabilen bu tarif, yumurtanın protein gücünü yoğurdun hafifliğiyle birleştiriyor. Baharatlı tereyağı sosuyla zenginleşen çılbır, güne enerjik başlamanın en lezzetli yollarından biri.
ÇILBIR TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 kase süzme yoğurt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber veya pul biber
- 1 yemek kaşığı sirke
- Tuz
Yapılışı
- Yoğurdu bir kaseye alın, içine az tuz ekleyip karıştırın.
- Bir tencerede suyu kaynatın, içine sirke ekleyin. Yumurtaları tek tek kırıp suya bırakın. 3-4 dakika pişirip kevgirle alın.
- Servis tabağındaki yoğurdun üzerine haşlanmış yumurtaları yerleştirin.
- Küçük bir tavada tereyağını eritip kırmızı biber ekleyin.
- Bu sosu yumurtaların üzerine gezdirerek sıcak servis edin.