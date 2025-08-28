Osmanlı’dan Günümüze Kahvaltı Sofralarının Gizli Lezzeti: Çılbır

Osmanlı döneminde padişah sofralarının gözde yemeklerinden biri olan çılbır, bugün kahvaltılarda hâlâ özel bir yere sahip. Sadece birkaç malzemeyle hazırlanabilen bu tarif, yumurtanın protein gücünü yoğurdun hafifliğiyle birleştiriyor. Baharatlı tereyağı sosuyla zenginleşen çılbır, güne enerjik başlamanın en lezzetli yollarından biri.

ÇILBIR TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 kase süzme yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber veya pul biber

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

Yapılışı