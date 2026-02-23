Osmanlı’dan günümüze serinletici lezzet: Demirhindi şerbeti tarifi

Osmanlı mutfağının en bilinen içeceklerinden biri olan demirhindi şerbeti, iftar sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alır. Hafif ekşimsi aroması ve baharatlı tadıyla hem ferahlatır hem de sindirimi destekler. Evde katkısız ve doğal şekilde hazırlamak ise oldukça kolaydır.

MALZEMELER

150 gram demirhindi (kabuklu)

1,5 litre su

4–5 yemek kaşığı toz şeker (isteğe göre azaltılabilir)

1 çubuk tarçın

3–4 adet karanfil

1–2 dilim taze zencefil (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Demirhindileri geniş bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyerek 1 saat kadar bekletin.

Yumuşayan demirhindileri elinizle bastırarak suyunu çıkarın.

Karışımı süzerek posasını ayırın.

Elde edilen sıvıyı tencereye alın, üzerine kalan suyu ve baharatları ekleyin.

Orta ateşte 10–15 dakika kaynatın.

Şekeri ekleyip karıştırın, ardından ocaktan alın.

Soğuduktan sonra buzdolabında dinlendirin ve soğuk servis edin.