Osmanlı mutfağından günümüze: Zerde tatlısı tarifi

Zerde; ana malzemesi pirinç olan, şekerle tatlandırılan ve safranla renklendirilen hafif bir sütlü tatlı alternatifi. Osmanlı saray mutfağında önemli bir yere sahip olan bu tatlı, günümüzde de özel günlerde sıkça tercih ediliyor. Süt içermemesi sayesinde daha hafif bir seçenek olarak öne çıkıyor.

MALZEMELER

1 çay bardağı pirinç

5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 tutam safran (2 yemek kaşığı sıcak suda bekletilmiş)

1 yemek kaşığı nişasta (kıvam için, isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)

Üzeri için: Kuş üzümü, dolmalık fıstık, nar taneleri

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp süzün.

Tencereye suyu ve pirinci alın, pirinçler yumuşayana kadar haşlayın.

Şekeri ekleyip karıştırın.

Safranı beklettiğiniz suyla birlikte tencereye ilave edin.

Daha koyu bir kıvam isterseniz az suyla açtığınız nişastayı ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatın.

Ocaktan almadan önce isteğe bağlı olarak gül suyu ilave edin.

Kaselere paylaştırıp soğumaya bırakın.

Servis önerisi

Soğuyan zerdeyi kuş üzümü, dolmalık fıstık ve nar taneleriyle süsleyerek servis edebilirsiniz. Hafif yapısı sayesinde özellikle kalabalık sofralarda ağır tatlılara alternatif olarak tercih edilir.