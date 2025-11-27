Osmanlı mutfağından sofralara: Ayva dolması tarifi

Osmanlı mutfağının en zarif yemeklerinden biri olan ayva dolması, meyvenin tatlımsı dokusunu kıymalı iç harçla birleştirerek ortaya çıkan benzersiz bir lezzettir. Hem görünüşü hem de aromasıyla sofralarda adeta şölen etkisi yaratan bu yemek, özellikle davet sofralarında fark yaratmak isteyenlerin favorisi hâline geliyor. Tatlı ve tuzlunun dengeli buluşmasını sevenler için ayva dolması mutlaka denenmesi gereken özel bir tarif.

AYVA DOLMASI MALZEMELERİ

Dolma İçin:

4 adet büyük ayva

250 g dana kıyma

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı sıcak su

Pişirme Sosu İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

AYVA DOLMASI NASIL YAPILIR?

1. Ayvaları Hazırlayın

Ayvaları ortadan ikiye kesin.

İçlerini oyup çekirdeklerini çıkarın.

Kararmamaları için limonlu suya bırakın.

2. İç Harcı Hazırlayın

Tereyağı ve zeytinyağını tencerede ısıtın.

Soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

Kıymayı ekleyip renk alıncaya kadar pişirin.

Dolmalık fıstığı, kuş üzümünü ve pirinci ekleyip karıştırın.

Baharatları ve şekeri ekleyin.

Sıcak suyu ilave ederek harcı yumuşayana kadar pişirin.

3. Ayvaları Doldurun

Limonlu sudan çıkarıp süzdüğünüz ayvaların içini kıymalı harçla doldurun.

Ayvaları tencereye yan yana dizin.

4. Sosu Hazırlayın ve Pişirin

Tereyağı, salça, su ve nar ekşisini karıştırın.

Sosu dolmaların üzerine dökün.

Kapağı kapalı şekilde kısık ateşte yaklaşık 35–40 dakika pişirin.