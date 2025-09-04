Osmanlı mutfağından sofralara gelen lezzet: Beğendili Köfte tarifi

Türk mutfağının köklü lezzetlerinden Beğendili Köfte, patlıcanın közde aldığı enfes aromayı, baharatlı köftelerle buluşturuyor. Osmanlı saray mutfağının ünlü yemeği Hünkar Beğendi’den esinlenen bu tarif, tereyağlı ve kaşarlı patlıcan püresinin üzerinde sunulan kızarmış köftelerden oluşuyor. Hem günlük sofralarda hem de özel davetlerde tercih edilen Beğendili Köfte, hem göze hem damağa hitap eden klasiklerden biri. Peki, Osmanlı mutfağından sofralara gelen lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte beğendili köfte tarifi...
Malzemeler
Köfte için:
- 500 g dana kıyma (orta yağlı)
- 1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş)
- 2 dilim bayat ekmek içi (ıslatılıp sıkılmış)
- 1 yumurta
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı kararbiber
- Tuz
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)
Beğendi (Patlıcanlı Püre) için:
- 3 adet közlenmiş patlıcan
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt (ılık)
- ½ su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Tuz, karabiber
Yapılışı
- Geniş bir kapta kıyma, rendelenmiş soğan, ekmek içi, yumurta, baharatlar ve tuzu yoğurun.
- Harçtan ceviz büyüklüğünde köfteler yapın.
- Az yağlı tavada köfteleri önlü arkalı kızartın.
- Közlenmiş patlıcanların kabuklarını soyun, ince ince doğrayın ya da ezin.
- Tencerede tereyağını eritip unu kavurun.
- Un hafif pembeleşince patlıcanları ekleyin ve karıştırın.
- Ilık sütü azar azar ilave ederek pürüzsüz kıvam elde edin.
- Son olarak tuz, karabiber ve rendelenmiş kaşarı ekleyip karıştırın.
- Servis tabağına önce beğendiyi yayın.
- Üzerine köfteleri yerleştirin.
- Dilerseniz üzerine biraz tereyağında kızdırılmış domates sosu gezdirebilirsiniz.