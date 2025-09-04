Osmanlı mutfağından sofralara gelen lezzet: Beğendili Köfte tarifi

Türk mutfağının köklü lezzetlerinden Beğendili Köfte, patlıcanın közde aldığı enfes aromayı, baharatlı köftelerle buluşturuyor. Osmanlı saray mutfağının ünlü yemeği Hünkar Beğendi’den esinlenen bu tarif, tereyağlı ve kaşarlı patlıcan püresinin üzerinde sunulan kızarmış köftelerden oluşuyor. Hem günlük sofralarda hem de özel davetlerde tercih edilen Beğendili Köfte, hem göze hem damağa hitap eden klasiklerden biri. Peki, Osmanlı mutfağından sofralara gelen lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte beğendili köfte tarifi...

Malzemeler

Köfte için:

500 g dana kıyma (orta yağlı)

1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş)

2 dilim bayat ekmek içi (ıslatılıp sıkılmış)

1 yumurta

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kararbiber

Tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)

Beğendi (Patlıcanlı Püre) için:

3 adet közlenmiş patlıcan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt (ılık)

½ su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

Yapılışı