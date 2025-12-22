Osmanlı mutfağından sofralarınıza gelen lezzet: MasterChef kazandibi tarifi

Kazandibi, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan, tabanı kontrollü şekilde yakılarak karamelize edilen bir sütlü tatlıdır. Peki, Osmanlı mutfağından sofralarınıza gelen bu lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef kazandibi tarifi...

KAZANDİBİ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre tam yağlı süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı pudra şekeri (tabanı yakmak için)

KAZANDİBİ YAPILIŞI

Süt, toz şeker, pirinç unu ve nişastayı tencereye alıp pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan almaya yakın vanilini ekleyip karıştırın ve muhallebiyi ocaktan alın.

Geniş tabanlı bir tavayı tereyağı ile yağlayın.

Üzerine pudra şekerini eşit şekilde serpin.

Muhallebiyi tavaya dökün ve kısık-orta ateşte hiç karıştırmadan pişirin.

Altı karamelize olup kahverengileşene kadar sabırla bekleyin.

Tavayı ocaktan alın, oda sıcaklığında dinlendirin ve ardından buzdolabında en az 2 saat soğutun.

Soğuyan kazandibini spatula yardımıyla rulo yaparak ya da dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!