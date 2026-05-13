Osmanlı mutfağının zirvesi: Hünkar beğendi tarifi

Mutfak literatüründe "Sultanlara layık" olarak tanımlanan Hünkâr Beğendi, 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz döneminde Fransız İmparatoriçesi Eugenie’nin ziyareti şerefine saray aşçıları tarafından geliştirilmiş bir füzyon mucizesidir. Onu sıradan etli patlıcan yemeklerinden ayıran en temel fark, "beğendi" yatağının pürüzsüz, ipeksi dokusu ve etin domates sosuyla ağır ağır demlenerek ulaştığı yumuşaklıktır. Gastronomi dünyasında "doku kontrastı ve aroma derinliği" denildiğinde ilk akla gelen bu reçete, doğru teknikle uygulandığında tam bir ziyafet sunar.

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Malzemeler

Tas Kebabı (Etli Bölüm) İçin:

600 gram kuşbaşı kuzu veya dana eti (yumuşak bir kesim)

2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet sivri biber

2 adet olgun domates (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, bir tutam kekik

Beğendi Yatağı İçin:

4 adet büyük boy bostan patlıcanı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1.5 - 2 su bardağı süt (oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı rendelenmiş eski kaşar

Tuz ve rendelenmiş muskat cevizi

Hazırlanışı