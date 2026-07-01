Osmanlı saray mutfağının imzası: Hünkar beğendi

Mutfak literatüründe kökenleri 19. yüzyıla, Sultan Abdülaziz dönemine dayanan ve Fransa İmparatoriçesi Eugénie’nin İstanbul ziyareti şerefine saray matbahında rafine edilen Hünkâr beğendi, adını yemeği tadan padişahın hayran kalmasından alır. Bu tarifi sıradan etli patlıcan yemeklerinden ayıran en temel karakteristik özellik; alt tabandaki "beğendi" sosunun Fransız mutfağının ünlü beşamel (roux) tekniğiyle, Türk mutfağının köz patlıcan disiplinini muazzam bir kronolojik sentezle birleştirmesidir.

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Malzemeler

Gövde ve Ağır Ateş Et Tabanı İçin:

600 gram dana veya kuzu ön kol eti (iri kuşbaşı doğranmış)

1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet domates (kabukları soyulmuş, küp doğranmış)

1.5 su bardağı sıcak su veya et suyu

Tuz, taze çekilmiş karabiber ve bir çimdik kekik

İpeksi Beğendi Püresi İçin:

4 adet büyük boy kemer patlıcan (et kalitesi yüksek ve çekirdeksiz)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı tepeleme un

1.5 su bardağı ılık süt (kıvama göre kontrollü eklenecek)

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri (veya eski kaşar)

Tuz ve bir çimdik muskat cevizi rendesi (beğendinin imza aromasıdır)

Yapılışı