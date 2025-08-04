Osmanlı ve Ege mutfağının kesişim noktası: Cevizli kabak tarator tarifi

Tarator denince akla genellikle yoğurtlu meze çeşitleri gelir; ancak Osmanlı mutfağında tarator, yoğurt ve cevizle zenginleştirilmiş soğuk sebze ezmeleri olarak da karşımıza çıkar. “Cevizli Kabak Taratoru” da işte bu geleneğin leziz bir örneğidir. Kabak ve cevizin sade ama uyumlu birlikteliği, sarımsak ve zeytinyağıyla derinleşir, yoğurtla da ferahlatıcı bir forma bürünür. Saray sofralarında oruç açarken sunulan bu meze, günümüz sofralarında da yeniden keşfedilmeyi hak ediyor.

CEVİZLİ KABAK TARATOR TARİFİ

Malzemeler

3 adet orta boy kabak

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

1 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için 1 tatlı kaşığı ceviz ve 1 tutam dereotu (isteğe bağlı)

Yapılışı