Palak Paneer tarifi...

Hindistan mutfağının en sevilen ve en aromatik yemeklerinden Palak Paneer ile farklı lezzet arayışında olanlar için enfes tarif...

MALZEMELER

Paneer için (hazır da kullanabilirsiniz):

1 litre süt

3 yemek kaşığı limon suyu veya sirke

Bir tutam tuz

Ispanaklı sos için:

500 g taze ıspanak

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 parça taze zencefil (1 tatlı kaşığı rendelenmiş)

1 adet domates (rendelenmiş)

1 adet yeşil acı biber (opsiyonel)

1 yemek kaşığı tereyağı

1-2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kimyon tohumu

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı koriander (kişniş) tozu

1 çay kaşığı garam masala

½ çay bardağı süt veya 2 yemek kaşığı krema

Tuz

1 çay bardağı sıcak su

TARİF

Sütü tencereye alın ve kaynatın.

Kaynayınca limon suyunu ekleyin ve karıştırın. Süt kesilmeye başlayacaktır.

Peynir parçaları toplanınca tencereyi ocaktan alın.

Bir tülbentten süzün ve hafifçe bastırarak şekil verin.

20–30 dakika buzdolabında dinlendirdikten sonra küp küp doğrayın.

Ispanakları kaynar suda 1 dakika haşlayın.

Hemen buzlu suya alın ki renkleri canlı kalsın.

Süzüp blenderdan geçirerek püre haline getirin.

Geniş bir tavada yağ ve tereyağını ısıtın.

Kimyon tohumlarını ekleyin, 10 saniye çıtırdamasını bekleyin.

Soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Sarımsak ve zencefili ekleyip kokusu çıkana kadar soteleyin.

Domatesi ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Zerdeçal

Kimyon

Koriander tozu

Karıştırıp 1 dakika kavurun.

Ispanak püresini tencereye alın.

Tuz ve sıcak suyu ekleyin.

5 dakika pişirin.

Küçük küpler halinde kesilmiş paneerleri sosa ekleyin.

Süt veya krema ile yumuşak bir kıvam verin.

En son garam masalayı ekleyip karıştırın.