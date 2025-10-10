Palmier kurabiye tarifi: Sadece 3 malzeme ile dakikalar içinde hazır!

Fransız mutfağının klasiklerinden biri olan Palmier kurabiye, çıtır dokusu ve karamelize şeker tadıyla hem göze hem damağa hitap ediyor. Pratik bir şekilde hazırlanan bu tarif, çay saatlerinin en pratik ve şık eşlikçisi... İşte Palmier kurabiye tarifi!

MALZEMELER

2 yaprak milföy hamuru (oda sıcaklığında çözülmüş)

4 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Milföy yapraklarını hafif un serpilmiş tezgâha alın. Üzerine toz şekerin yarısını ve tarçını eşit şekilde serpin.

Merdane ile hafifçe üzerinden geçin ki şeker hamura yapışsın.

Milföyün iki kenarını ortada buluşturun, sonra tekrar aynı şekilde içe doğru katlayın. Son olarak ortadan ikiye katlayarak rulo haline getirin.

Hazırladığınız ruloyu bıçakla yaklaşık 1 cm kalınlığında dilimleyin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin. 190°C önceden ısıtılmış fırında, 15-20 dakika kadar, altın rengi alana kadar pişirin.

Servis: Fırından çıkan palmier’leri soğuduktan sonra çay veya kahveyle servis edin.