20.10.2025 12:31:00
Haber Merkezi
Pamuk gibi ev yapımı açma: Masterchef açma tarifi...

Yumuşacık açma lezzetini evde hazırlamak mümkün. İşte enfes açma tarifi...

Yumuşacık dokusu, kat kat açılan lezzetiyle pastaneleri aratmayan ev yapımı açma tarifi...

Image

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)

1 paket (10 g) instant maya

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

100 gram oda sıcaklığında tereyağı (ara katlar için)

YAPILIŞI

Ilık süt, su, maya ve şekeri bir kapta karıştırıp 5 dakika bekletin.

Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekleyin.

Unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamuru streçle kapatıp 1 saat kadar ılık ortamda mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın.

Her bezeyi elinizle ya da merdane yardımıyla hafifçe açın.

Üzerine yumuşak tereyağından sürün.

Rulo yapın ve iki ucu birbirine dolayıp açma şekli verin.

Yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.

Üzerini örtüp 20–25 dakika daha tepsi mayası yapın.

Üzerine yumurta sarısı sürün.

Arzu ederseniz susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika üzeri altın rengi olana kadar pişirin.

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #açma #hamur işi