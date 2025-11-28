Pani Puri tarifi: Hint mutfağının enfes sokak lezzeti...

Hindistan’da sokak satıcılarının önünde kuyruk oluşturan Pani Puri, içi oyulmuş çıtır topların baharatlı suya batırılarak yendiği bir atıştırmalık. İşte enfes Pani Puri tarifi...
MALZEMELER
1 su bardağı irmik (ince)
2 yemek kaşığı un
Yarım çay kaşığı tuz
Çeyrek çay kaşığı kabartma tozu
Yarım su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)
Kızartmak için yağ
1 su bardağı taze nane
Yarım su bardağı kişniş yaprağı (yoksa koymayabilirsiniz)
1–2 adet yeşil biber
1 limon suyu
1 çay kaşığı kara tuz (varsa)
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı chaat masala (opsiyonel fakat orijinal lezzet için ideal)
1 litre soğuk su
Tuz
2 adet haşlanmış patates (ezilmiş)
Yarım su bardağı haşlanmış nohut
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
Tuz
İsteğe bağlı: İnce kıyım soğan
YAPILIŞI
İrmik, un, tuz ve kabartma tozunu karıştırın.
Yavaş yavaş su ekleyerek sert bir hamur yoğurun.
Hamuru 20 dakika dinlendirin.
Çok ince olacak şekilde açın ve küçük yuvarlaklar kesin.
Derin yağda kızartın — kabardığında içi boş bir top haline gelmeli.
Kağıt havlu üzerine alıp soğutun.
Nane, kişniş, yeşil biber, limon suyu ve baharatları blender’dan geçirin.
1 litre su ile karıştırın.
Damak tadınıza göre tuzu ayarlayın.
Buzdolabında 30 dakika dinlendirin (tatlar çok daha iyi oturur).
Haşlanmış patates, nohut ve baharatları karıştırın. İsterseniz soğan ekleyebilirsiniz.