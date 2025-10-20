Pastane lezzeti tadına: Evde sakallı poğaça tarifi

Sabah kahvaltılarında ya da çay saatlerinde sunumu kadar tadıyla da fark yaratan sakallı poğaça, adını üzerindeki yeşil “sakallardan” alır. Bu poğaçaların kenarlarına sürülen krem peynir, ince kıyılmış maydanozla buluşarak hem iştah açıcı hem de zarif bir görünüm oluşturur. Misafir sofralarına çok yakışan bu tarif, yumuşacık dokusuyla pastanelerdekileri aratmaz.

MALZEMELER

Hamur için:

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (10 g)

1 adet yumurta (sarısı üzerine, beyazı hamura)

3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Üzeri için:

4 yemek kaşığı krem peynir veya labne

1/2 demet ince kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Hamuru hazırlayın: Ilık süt, maya, şeker ve sıvı yağı bir kapta karıştırın. Yumurtanın beyazını ekleyin. Yavaş yavaş unu ve tuzu ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun.

Mayalandırma: Hamurun üzerini örtün, yaklaşık 40 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Şekil verin: Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Yuvarlayıp tepsiye dizin.

Pişirme: Üzerlerine yumurta sarısı sürün. 180°C’de önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

Süsleme: Soğuyan poğaçaların ortasını enlemesine kesin (tam ayırmadan). Aralarına krem peynir sürün. Kenarlarını kıyılmış maydanoza batırın.