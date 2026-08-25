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Yumuşacık hamuruyla doyurucu lezzet: Patatesli kır pidesi tarifi
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Yumuşacık hamuruyla doyurucu lezzet: Patatesli kır pidesi tarifi

25.08.2026 12:29:00
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Haber Merkezi
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Yumuşacık hamuruyla doyurucu lezzet: Patatesli kır pidesi tarifi

Anadolu mutfağının sevilen hamur işlerinden patatesli kır pidesi, yumuşak hamuru ve baharatlı patates harcıyla doyurucu bir lezzet sunuyor.

Yumuşacık hamuruyla doyurucu lezzet: Patatesli kır pidesi tarifi

Kır pidesi denildiğinde akla kıymalı ve peynirli çeşitleri gelse de patatesli kır pidesi de sevilen alternatiflerden biridir. Mayalı hamurun içine soğan, salça ve baharatlarla hazırlanan patatesli harç doldurulur ve yüksek ısıda fırında pişirilir. Kahvaltı ve çay saatlerine yakışan bu doyurucu yöresel lezzet, evde kolayca hazırlanabilir. İşte patatesli kır pidesi tarifi ve malzemeleri...

Yumuşacık hamuruyla doyurucu lezzet: Patatesli kır pidesi tarifi

PATATESLİ KIR PİDESİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 2 su bardağı ılık su
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1 paket instant maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 6 su bardağı un

İç harcı için:

  • 3 adet patates
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1/2 çay kaşığı kimyon

PATATESLİ KIR PİDESİ YAPILIŞI

Patatesleri küp doğrayıp haşlayın ve suyunu süzün. 

Sıcakken ezerek püre haline getirin.

Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında kavurun. 

Salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Ezilmiş patatesleri tavaya ekleyin. 

Tuz, pul biber, toz kırmızı biber ve kimyonu ilave edip karıştırın.

Ilık su, süt, maya ve şekeri karıştırın. Sıvı yağı ve tuzu ekleyin. 

Unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika mayalandırın. 

Mayalanan hamuru 8 eşit bezeye ayırın.

Bezeleri hafifçe açın ve ortalarına patatesli harçtan yerleştirin. 

Hamuru harcın üzerine kapatın.

Hamuru ters çevirip elinizle bastırarak iç harcın hamurun içine yayılmasını sağlayın.

Ardından pide şeklini verin.

Pideleri fırın tepsisine yerleştirin ve üzerlerine biraz su sürün.

Önceden ısıtılmış fırının en yüksek ayarında yaklaşık 15 dakika pişirin. 

Fırından çıkan pidelerin üzerine tereyağı sürüp dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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