Yumuşacık hamuruyla doyurucu lezzet: Patatesli kır pidesi tarifi

Kır pidesi denildiğinde akla kıymalı ve peynirli çeşitleri gelse de patatesli kır pidesi de sevilen alternatiflerden biridir. Mayalı hamurun içine soğan, salça ve baharatlarla hazırlanan patatesli harç doldurulur ve yüksek ısıda fırında pişirilir. Kahvaltı ve çay saatlerine yakışan bu doyurucu yöresel lezzet, evde kolayca hazırlanabilir. İşte patatesli kır pidesi tarifi ve malzemeleri...