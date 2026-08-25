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Kıyır kıyır hakiki Karaköy poğaçası tarifi...

Kıyır kıyır hakiki Karaköy poğaçası tarifi...

25.08.2026 12:33:00
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Haber Merkezi
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Kıyır kıyır hakiki Karaköy poğaçası tarifi...

Çay demlenene kadar mutfağı o efsanevi tereyağı kokusuyla dolduran, dışı hafif çatlamış, içi ise yumuşacık ve peynir dolgulu orijinal Karaköy Poğaçası, klasiklerden asla vazgeçmeyenler için kusursuz bir hamur işi ziyafeti sunuyor.
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Hem doyurucu hem de görsel olarak iştah açan hakiki Karaköy poğaçasını evde çok pratik bir şekilde hazırlamak mümkün... İşte enfes Karaköy poğaçası tarifi!

MALZEMELER

250 gram tereyağı (Oda sıcaklığında iyice yumuşamış olması çok önemli, margarin değil hakiki tereyağı kullanılmalı)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı ılık süt

2 adet yumurta (Birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 paket instant kuru maya (veya yarım paket yaş maya)

1 yemek kaşığı toz şeker (Mayayı aktifleştirmek için)

1 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 4,5 - 5 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

İç Harcı İçin:

1 büyük kase ufalanmış tam yağlı beyaz peynir veya ezine peyniri (İsteğe bağlı ince kıyılmış maydanoz)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir yoğurma kabına ılık sütü, instant mayayı ve toz şekeri alın. Çırpıcı ile hafifçe karıştırıp mayanın uyanması için yaklaşık 5 dakika bekleyin.

Mayalı sütün üzerine, oda sıcaklığında tamamen yumuşamış (krema kıvamına gelmiş) tereyağını, sıvı yağı ve 1 tam yumurta ile diğer yumurtanın beyazını ekleyin. Tüm malzemeleri elinizle bütünleşene kadar iyice harmanlayın.

Sıvı karışımın üzerine tuzu ilave edin. Unu bardak bardak, azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Karaköy poğaçasının en büyük sırrı hamurunun sert olmamasıdır. Kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan, yağlı ve pürüzsüz bir hamur elde ettiğiniz an un eklemeyi bırakın.

Yoğurduğunuz hamurun üzerini streç filmle hava almayacak şekilde kapatın ve ılık bir ortamda, hamur kabarana kadar yaklaşık 40-45 dakika dinlendirin.

Mayalanan hamurun havasını nazikçe alarak toparlayın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp avuç içinizde çay tabağı büyüklüğünde açın. Tam ortasına bolca beyaz peynir koyun. Hamuru "D" şeklinde (yarım ay) kapatıp kenarlarına parmak uçlarınızla hafifçe bastırın, ancak klasik poğaça gibi uçlarını tamamen sivriltmeyin; hafif tombul kalmalı.

Hazırladığınız poğaçaları, tabanına yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Tepside bu şekilde 15 dakika daha bekleterek tepsi mayası almasını sağlayın. Ayırdığınız yumurta sarısını poğaçaların üzerine sürün ve keskin bir bıçakla veya çatalla üzerlerine hafifçe artı (+) şeklinde çizikler atın.

Önceden ısıtılmış 190°C fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin. Fırından çıkan o mis kokulu, dışı kıyır kıyır içi yumuşacık poğaçaları ilk sıcağı geçtikten sonra demli bir çay eşliğinde servis yapın.

İlgili Konular: #Poğaça #tarif

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