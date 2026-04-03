Pastane sırları açığa çıkıyor: Tel tel ayrılan yumuşacık açma tarifi

Evde mayalı hamur işi yapmak ustalık ister gibi görünse de, işin aslı doğru ısıda sıvılar kullanmak ve hamuru yeterince dinlendirmektir. Poğaça hamurundan farklı olarak, açma hamurunun daha elastik olması ve şekil verirken aralarına sürülen oda sıcaklığındaki tereyağı, onun o efsanevi "tel tel" dokusunu oluşturur. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Yumuşacık Hamuru İçin:

1 su bardağı ılık süt (Parmağı yakmayacak ısıda)

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (Akları hamurun içine, sarıları üzerine sürülecek)

1 paket instant maya (veya yarım küp yaş maya)

2 yemek kaşığı toz şeker (Mayayı aktifleştimek için)

1,5 tatlı kaşığı tuz

5,5 - 6 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

Aralarına Sürmek (Tel Tel Olması) İçin:

100 gram oda sıcaklığında tamamen yumuşamış tereyağı

Üzeri (Altın Sarısı Kabuk) İçin:

Ayırdığınız 2 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı sıvı yağ (Daha parlak olması için)

Çörek otu veya susam

ADIM ADIM PASTANE USULÜ AÇMA

Derin ve geniş bir yoğurma kabına ılık sütü, ılık suyu, toz şekeri ve mayayı alın. Tel çırpıcıyla hafifçe karıştırıp mayanın aktifleşmesi için 5-10 dakika bekleyin.

Köpüren mayalı karışıma sıvı yağı ve yumurta aklarını ilave edip karıştırın.

Tuzu ekleyin ve unu bardak bardak, azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Açma hamuru poğaça hamurundan daha yumuşak olmalıdır. Ele hafif yapışan, oldukça yumuşak ve elastik bir hamur elde edene kadar (yaklaşık 8-10 dakika) iyice yoğurun. Ne kadar iyi yoğrulursa o kadar güzel kabarır.

Hamurun üzerini hava almayacak şekilde streç filmle veya nemli temiz bir bezle kapatın. Ilık bir ortamda, hamur iki katına çıkana kadar (yaklaşık 1 saat) mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurun havasını almak için hafifçe bir tur yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın (yaklaşık 12-14 beze çıkacaktır). Bezeleri hafifçe yağladığınız tezgahın üzerine dizin. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağından her bir bezenin üzerine yarım çay kaşığı kadar koyun.

Üzerinde tereyağı olan bezeyi parmak uçlarınızla tatlı tabağı büyüklüğünde yassılaştırarak açın (bu sırada tereyağı hamurun her yerine bulaşacaktır). Açtığınız hamuru rulo şeklinde sarıp ince uzun bir şerit yapın. Hazırladığınız tüm ruloları 10 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenen ruloların iki ucundan tutup zıt yönlere doğru hafifçe kıvırın (burgu yapın). İki ucunu birleştirip halka (simit) şekli vererek uçlarını sıkıca yapıştırın.

Şekil verdiğiniz açmaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine temiz bir bez örtüp mutlaka 20-25 dakika tepside mayalanmasını (kabarmasını) bekleyin.

Ayırdığınız yumurta sarılarına 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyip çırpın. Fırçayla açmaların havasını söndürmeden nazikçe sürün. Susam veya çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) pişirin.