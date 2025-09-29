Pastane tadında: Puf puf kabaran açma tarifi

Açma, Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biridir. Özellikle sabah kahvaltılarında çayın yanında ya da gün boyu atıştırmalık olarak tüketilir. Pastanelerde sıkça karşımıza çıksa da aslında evde de kolaylıkla yapılabilir. Yumuşacık dokusu, tereyağı kokusu ve tel tel ayrılan hamuruyla ev yapımı açma, aileniz ve misafirleriniz için harika bir seçenek olacak.

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket yaş maya (ya da 1 paket instant maya)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta (sarısı üzerine, beyazı hamura)

6 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Arasına sürmek için 100 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

YAPILIŞI

Ilık süt, su, maya ve şekeri yoğurma kabına alıp mayayı eritin.

Üzerine sıvı yağ, yumurta beyazı ve tuzu ekleyip karıştırın.

Unu kontrollü ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru mayalanması için 1 saat kadar dinlendirin.

Mayalanan hamurdan parçalar koparıp elinizle açın, üzerine tereyağı sürün ve rulo yapıp burarak şekil verin.

Yağlı kâğıt serili tepsiye dizip 20 dakika tepsi mayası yapın.

Üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar (20-25 dakika) pişirin.