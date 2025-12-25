Pastane usulü enfes lezzet: Mahlepli kandil simidi tarifi

Kandil simidi, Türk mutfağında paylaşmanın ve bereketin simgesi olarak kabul edilen geleneksel bir lezzettir. Özellikle mahlep eklenerek hazırlanan versiyonu, kendine özgü kokusu ve aromasıyla diğer simitlerden ayrılır. Peki, pastane usulü bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, kıyır kıyır mahlepli kandil simidi tarifi...

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler

125 g tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzeri için)

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

3–3,5 su bardağı un

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu ve yumurta akını geniş bir kaba alın.

Tuz, şeker ve mahlebi ekleyip karıştırın.

Kabartma tozunu ve unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, avuç içinde yuvarlayıp halka şeklini verin.

Simitleri yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20–25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!