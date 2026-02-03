Pastane usulü enfes lezzet: Sucuklu kaşarlı saray simidi tarifi

Saray simidi, kıyır dokusu ve uzun süre tazeliğini koruyan yapısıyla klasik hamur işleri arasında özel bir yere sahiptir. Sucuk ve kaşar peyniriyle zenginleştirilen bu tarif, geleneksel lezzet anlayışını modern damak zevkine uyarlayarak hem doyurucu hem de iştah açıcı bir alternatif sunar. İşte, pastane usulü sucuklu kaşarlı saray simidi tarifi...

SUCUKLU KAŞARLI SARAY SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

İç harcı için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı küçük doğranmış sucuk

Üzeri için:

1 çay bardağı susam

SUCUKLU KAŞARLI SARAY SİMİDİ YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve sirkeyi derin bir kapta karıştırın.

Tuz ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak ama kıyır kıvamlı bir hamur elde edin.

Doğranmış sucuk ve rendelenmiş kaşarı hamura ekleyin, malzemeler eşit dağılacak şekilde nazikçe yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, uzun şeritler haline getirip simit şekli verin.

Simitleri hafifçe ıslatıp susama bulayın.

Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 20–25 dakika, üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!