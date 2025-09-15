Pastane usulü enfes lezzet: Sütlü simit tarifi

Sütlü simit, klasik simide göre daha yumuşak ve hafif tatlı bir tada sahiptir. Özellikle çocukların ve yumuşak hamur işi sevenlerin favorisi olan bu tarif, yapımı kolay olmasıyla da öne çıkıyor. Peki, pastane usulü bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz sütlü simit tarifi...

S Ü TL Ü S İ M İ T TAR İ F İ

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

4-4,5 su bardağı un

Üzeri için:

1 çay bardağı pekmezli su karışımı

Bolca susam

S Ü TL Ü S İ M İ T YAPILI Ş I

Ilık süt, su, maya ve şekeri bir kaba alıp karıştırın.

Maya aktifleşene kadar 5 dakika bekletin.

Üzerine sıvı yağ, tuz ve azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru mayalanması için üzeri örtülü şekilde yaklaşık 45 dakika dinlendirin.

Mayalanan hamurdan parçalar alarak simit şekli verin.

Önce pekmezli suya, ardından bol susama batırın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 190 derece fırında altın rengini alana kadar pişirin.

Afiyet olsun!