Anadolu mutfağının unutulan lezzeti: Tavşan yahnisi tarifi
Türk mutfağı, binlerce yıllık geçmişiyle birbirinden lezzetli ve özgün yemekleri barındırıyor. Ancak bazı geleneksel tatlar zaman içinde unutulmaya yüz tutmuş durumda. İşte onlardan biri: Tavşan Yahnisi! Anadolu’nun özellikle kırsal kesimlerinde eskiden sıkça yapılan bu yemek, hem besleyici hem de benzersiz aromasıyla keşfedilmeyi bekleyen lezzetlerden biri.
Osmanlı mutfağında av etleri büyük bir öneme sahipti. Tavşan eti de özellikle Anadolu’nun iç ve kuzey bölgelerinde sıkça tüketilen protein kaynaklarından biriydi. Geleneksel olarak soğan, baharatlar ve sirke ile hazırlanan Tavşan Yahnisi, uzun sürede pişirilerek etinin lokum gibi yumuşaması sağlanır.
TAVŞAN YAHNİSİ TARİFİ
Malzemeler:
- 1 adet orta boy tavşan (temizlenmiş ve parçalara ayrılmış)
- 2 adet büyük kuru soğan (doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 3 yemek kaşığı sirke (üzüm veya elma sirkesi)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3 su bardağı sıcak su
- 1 su bardağı et suyu (isteğe bağlı)
- 2 adet defne yaprağı
Yapılışı:
- Tavşanı marine edin. Tavşan etini derin bir kaba alın, üzerine sirkeyi dökün ve 2 saat kadar bekletin. Bu işlem etin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar.
- Soğan ve sarımsağı kavurun. Bir tencereye zeytinyağını ve tereyağını ekleyerek ısıtın. Doğranmış soğanları ve sarımsağı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.
- Tavşan etini ekleyin. Marine edilmiş tavşan etini tencereye alarak yüksek ateşte mühürleyin. Her tarafının iyice kızarmasını sağlayın.
- Baharatları ve salçayı ekleyin. Salçayı ekleyip karıştırın, ardından karabiber, kimyon, yenibahar, pul biber ve tuzu ilave ederek karıştırmaya devam edin.
- Sıcak suyu ve defne yapraklarını ekleyin. Etlerin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve defne yapraklarını içine bırakın.
- Kısık ateşte uzun süre pişirin. Tavşan etinin iyice yumuşaması için yemeği kısık ateşte yaklaşık 1.5-2 saat kadar pişirin. Ara sıra karıştırarak su seviyesini kontrol edin, gerekirse et suyu ekleyebilirsiniz.
- Servis edin. Tavşan yahnisi tamamen piştikten sonra sıcak olarak servis edin. Yanında közlenmiş ekmek veya pilav ile harika bir uyum sağlar.
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