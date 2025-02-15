Anadolu mutfağının unutulan lezzeti: Tavşan yahnisi tarifi

Yayınlanma: 15.02.2025 - 19:57

Güncelleme: 15.02.2025 - 19:57

Osmanlı mutfağında av etleri büyük bir öneme sahipti. Tavşan eti de özellikle Anadolu’nun iç ve kuzey bölgelerinde sıkça tüketilen protein kaynaklarından biriydi. Geleneksel olarak soğan, baharatlar ve sirke ile hazırlanan Tavşan Yahnisi, uzun sürede pişirilerek etinin lokum gibi yumuşaması sağlanır.

TAVŞAN YAHNİSİ TARİFİ

Malzemeler:

1 adet orta boy tavşan (temizlenmiş ve parçalara ayrılmış)

2 adet büyük kuru soğan (doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

3 yemek kaşığı sirke (üzüm veya elma sirkesi)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı sıcak su

1 su bardağı et suyu (isteğe bağlı)

2 adet defne yaprağı

Yapılışı: