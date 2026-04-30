Pastane vitrinlerini kıskandıracak sır: Gerçek ev yapımı supangle tarifi...

Çocukluk anılarımızın, pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi supanglenin en büyük özelliği; altındaki keki ve o asla katılaşmayan, kaşıkta ipek gibi duran parlak dokusudur. Birçok kişi evde denediğinde sıradan bir çikolatalı puding elde eder, çünkü pastane ustalarının o meşhur püf noktasını atlar. İşte tüm püf noktalarıyla supangle tarifi...

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 tepeleme yemek kaşığı un

2 tepeleme yemek kaşığı kakao (Kaliteli bir kakao kullanmak çok önemli)

1 adet yumurta sarısı

60 gram (1 paket) bitter çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı

Sır Malzeme: Yarım su bardağı buz gibi soğuk su

Tabanı İçin: Dilimlenmiş ev yapımı sade/kakaolu kek parçaları (veya hazır baton kek/browni)

ADIM ADIM İPEKSİ KIVAM

Derin bir tencereye sütü, şekeri, unu, kakaoyu ve yumurta sarısını alın. Ocağın altını açmadan önce tel çırpıcıyla hiçbir topak kalmayana dek pürüzsüz olana kadar çırpın.

Ocağı orta ateşte açın. Karışım göz göz olup yoğunlaşana kadar, dibinin tutmaması için tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak pişirin.

Supangle kaynayıp kıvam aldığında tencereyi ocaktan alın. İçine beklemeden hemen bitter çikolatayı ve tereyağını ekleyin. Çikolata ve yağ tamamen eriyip parlak bir renk alana kadar karıştırın.

Tenceredeki sıcak supangle'nin ilk kaynar sıcağının çıkması için 5 dakika kadar oda sıcaklığında, ara sıra karıştırarak bekletin. Ardından yarım su bardağı buz gibi soğuk suyu tencereye tek seferde dökün ve mikserle (veya çırpıcıyla) en az 3-4 dakika pürüzsüz, akışkan bir doku alana kadar çırpın. (Suyun soğuk olması dokusunu pastane usulü sakızımsı ve parlak yapacaktır).

Tatlıyı servis edeceğiniz kupların veya kaselerin en dibine, küp küp doğradığınız kek parçalarından yerleştirin. (Kekleri sütle hafifçe ıslatabilirsiniz).

Hazırladığınız ipeksi supangleyi kek parçalarının üzerine paylaştırın.

Supangleleri oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın. Tamamen soğuması ve kıvamını bulması için en az 3-4 saat dinlendirin. Üzerine toz Antep fıstığı, Hindistan cevizi veya çikolata rendesi serpiştirerek soğuk servis yapın.