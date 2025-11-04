Pastaneleri aratmayan lezzet: Şerbetiyle ağızda dağılan revani tarifi

Revani, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan, irmikli dokusu ve hafif şerbetiyle damaklarda iz bırakan geleneksel bir tatlıdır. Bayram sofralarından akşam çayına kadar her öğünde yer bulabilen revani, yapımı kolay olmasına rağmen lezzetiyle ustalık isteyen bir tariftir. İşte tam kıvamında, yumuşacık revani tarifi…

MALZEMELER

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Hindistan cevizi, toz fıstık veya ceviz

HAZIRLANIŞI

Şerbeti hazırlayın: Şeker ve suyu tencereye alın, kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10 dakika kısık ateşte kaynatıp soğumaya bırakın.

Keki yapın: Yumurtaları ve şekeri mikserle çırpın. Ardından yoğurt, sıvı yağ, irmik, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip karıştırın.

Pişirme: Karışımı yağlanmış borcama dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30–35 dakika, üstü altın rengi olana kadar pişirin.

Şerbetleme: Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Tatlı şerbeti çekince oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Servis: Üzerini Hindistan cevizi veya fıstıkla süsleyip dilimleyerek servis edin.