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Patatese rakip: Enfes bamya kızartması tarifi

Patatese rakip: Enfes bamya kızartması tarifi

29.05.2025 11:09:00
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Haber Merkezi
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Patatese rakip: Enfes bamya kızartması tarifi

Bamyanın klasik tariflerine alternatif arayanlara nefis bir öneri: Dışı çıtır, içi yumuşacık bu kızartma damağınızda iz bırakacak.

Bamya genellikle zeytinyağlı yemeklerde ya da etli sulu tariflerde yer alsa da, bu defa bamyanın alışılmadık ama bir o kadar da lezzetli bir formuna şans veriyoruz: Bamya kızartması! Hem hafif, hem çıtır hem de oldukça pratik bir tarif arıyorsanız, mutfağa buyurun.

MALZEMELER

  • 300 gram taze bamya
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı maden suyu (isteğe bağlı daha çıtır sonuç için)
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı mısır unu (isteğe bağlı)
  • Tuz ve karabiber
  • Kızartmak için sıvı yağ

BAMYA KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

1. Bamyanın Hazırlığı:

Taze bamyaları yıkayıp sap kısımlarını koni şeklinde temizleyin. Kurulayıp bir kenarda bekletin.

2. Sosun Hazırlığı:

Bir kasede yumurta, süt, un ve maden suyunu çırpın. Baharatları ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edin. Dilerseniz mısır unu ile daha çıtır bir sonuç elde edebilirsiniz.

3. Kızartma İşlemi:

Bamyaları bu sosa batırdıktan sonra kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

4. Servis:

Yoğurtlu sarımsaklı bir dip sosla ya da limonla servis edebilirsiniz.

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