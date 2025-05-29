Patatese rakip: Enfes bamya kızartması tarifi

Bamya genellikle zeytinyağlı yemeklerde ya da etli sulu tariflerde yer alsa da, bu defa bamyanın alışılmadık ama bir o kadar da lezzetli bir formuna şans veriyoruz: Bamya kızartması! Hem hafif, hem çıtır hem de oldukça pratik bir tarif arıyorsanız, mutfağa buyurun.

MALZEMELER

300 gram taze bamya

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı maden suyu (isteğe bağlı daha çıtır sonuç için)

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır unu (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

BAMYA KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

1. Bamyanın Hazırlığı:

Taze bamyaları yıkayıp sap kısımlarını koni şeklinde temizleyin. Kurulayıp bir kenarda bekletin.

2. Sosun Hazırlığı:

Bir kasede yumurta, süt, un ve maden suyunu çırpın. Baharatları ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edin. Dilerseniz mısır unu ile daha çıtır bir sonuç elde edebilirsiniz.

3. Kızartma İşlemi:

Bamyaları bu sosa batırdıktan sonra kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

4. Servis:

Yoğurtlu sarımsaklı bir dip sosla ya da limonla servis edebilirsiniz.