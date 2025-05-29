Patatese rakip: Enfes bamya kızartması tarifi

Bamya genellikle zeytinyağlı yemeklerde ya da etli sulu tariflerde yer alsa da, bu defa bamyanın alışılmadık ama bir o kadar da lezzetli bir formuna şans veriyoruz: Bamya kızartması! Hem hafif, hem çıtır hem de oldukça pratik bir tarif arıyorsanız, mutfağa buyurun.
MALZEMELER
- 300 gram taze bamya
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı maden suyu (isteğe bağlı daha çıtır sonuç için)
- 3 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı mısır unu (isteğe bağlı)
- Tuz ve karabiber
- Kızartmak için sıvı yağ
BAMYA KIZARTMASI NASIL YAPILIR?
1. Bamyanın Hazırlığı:
Taze bamyaları yıkayıp sap kısımlarını koni şeklinde temizleyin. Kurulayıp bir kenarda bekletin.
2. Sosun Hazırlığı:
Bir kasede yumurta, süt, un ve maden suyunu çırpın. Baharatları ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edin. Dilerseniz mısır unu ile daha çıtır bir sonuç elde edebilirsiniz.
3. Kızartma İşlemi:
Bamyaları bu sosa batırdıktan sonra kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
4. Servis:
Yoğurtlu sarımsaklı bir dip sosla ya da limonla servis edebilirsiniz.