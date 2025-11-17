Patlıcan ve köftenin mükemmel buluşması: İslim kebabı tarifi

Türk mutfağının gözde ana yemeklerinden biri olan islim kebabı, Osmanlı döneminden günümüze uzanan klasik bir lezzet olarak biliniyor. Kızartılmış patlıcan dilimlerine sarılan köftelerin domates sosuyla buluşması, hem göze hem damağa hitap ediyor. Fırında pişirilerek hazırlanan bu yemek, özel davet sofralarına da günlük akşam yemeklerine de zarif bir dokunuş katıyor.
İSLİM KEBABI TARİFİ
Malzemeler
Köftesi için:
- 400 gram kıyma
- 1 adet soğan (rendelenmiş)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı galeta unu
- 1 adet yumurta
- Tuz, karabiber, kimyon
Diğer malzemeler:
- 3 adet orta boy patlıcan
- 1 adet domates (yuvarlak dilimlenmiş)
- 2 adet yeşil biber
- Kızartmak için sıvı yağ
Sosu için:
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 su bardağı sıcak su
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Köfteyi hazırlayın: Kıyma, soğan, sarımsak, galeta unu, yumurta ve baharatları bir kapta karıştırın. Yoğurarak orta boy köfteler oluşturun.
- Patlıcanları kızartın: Patlıcanları uzun şeritler halinde dilimleyin ve tuzlu suda 15 dakika bekletin. Ardından kurulayarak her iki tarafını da yağda hafifçe kızartın.
- Köfteleri pişirin: Köfteleri tavada önlü arkalı hafifçe kızartın.
- Sarma işlemi: İki patlıcan dilimini artı (+) şeklinde üst üste koyun. Ortasına bir köfte yerleştirin ve patlıcanlarla sarın. Üzerine bir dilim domates ve küçük bir parça biber koyup kürdanla sabitleyin.
- Fırınlama: Hazırlanan kebapları fırın kabına dizin. Üzerine salça, su, tuz ve karabiberle hazırladığınız sosu gezdirin.
- Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25–30 dakika pişirin.