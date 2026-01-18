Pazar kahvaltılarına 15 dakikada hazırlayabileceğiniz tatlı dokunuş: Çikolatalı krep tarifi

Çikolatalı krep, klasik krep hamurunun kakao veya çikolata ile zenginleştirilmiş halidir. Hem kahvaltıda hem de günün her saatinde tatlı alternatifi olarak tercih edilen bu tarif, az malzemeyle kısa sürede hazırlanması sayesinde özellikle pratik tarif arayanların vazgeçilmezleri arasında yer alır. Peki, Pazar kahvaltılarına 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu tatlı dokunuş nasıl yapılır? İşte, leziz çikolatalı krep tarifi...

ÇİKOLATALI KREP TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Pişirmek için az miktarda tereyağı veya sıvı yağ

Servis için (isteğe bağlı):

Çikolata sosu

Muz, çilek, fındık veya fıstık

Pudra şekeri

ÇİKOLATALI KREP YAPILIŞI

Yumurtaları derin bir kasede çırpın.

Üzerine süt ve şekeri ekleyip karıştırın.

Un, kakao, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ilave edin.

Pürüzsüz ve akışkan bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayın ve orta ateşte ısıtın.

Bir kepçe hamuru tavaya dökün, tavayı hafifçe çevirerek yayın.

Altı pişince ters çevirip diğer yüzünü de kısa süre pişirin.

Tüm harç bitene kadar işlemi tekrarlayın.

Çikolatalı krepleri muz ve çilek dilimleriyle sarabilir, üzerine çikolata sosu gezdirerek servis edebilirsiniz.

Kahvaltı sofralarında ya da çay saatlerinde şık ve lezzetli bir sunum elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun!