Pazar kahvaltılarınız için 10 dakikada hazır: Bu Patates Topları kahvaltıya çok yakışacak...

Yayınlanma: 17.02.2024 - 22:46

Güncelleme: 17.02.2024 - 22:46

Haftanın en özel günü geldiğinde sofralarınıza lezzet dolu bir dokunuş yapmaya ne dersiniz? Pazar kahvaltılarınızı renklendirecek, pratik hazırlanan ve nefis kokusuyla herkesi sofraya davet eden bir tarif var: Patates Topları!

MALZEMELER

4 büyük patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/4 su bardağı ince doğranmış yeşil soğan

2 yemek kaşığı un

2 yumurta

Tuz ve karabiber

Galeta unu veya çıtır ekmek kırıntıları

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Patatesler iyice yıkanır ve kabuklarıyla birlikte haşlanır. Haşlanan patatesler ezilerek püre haline getirilir.

Püre patateslere rendelenmiş kaşar peyniri, yeşil soğan, un, çırpılmış yumurtalar, tuz ve karabiber eklenir. Malzemeleri iyice karıştırılır.

Hazırlanan karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp yuvarlayarak toplar oluşturulur.

Topları galeta unu veya çıtır ekmek kırıntılarına bulanır.

Bir tavada ısıtılan sıvı yağda kızartarak altın rengi alana kadar pişirilir.