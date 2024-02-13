Kahvaltı yapmadan evden çıkmaya son! 5 dakikada hazırlanan 3 lezzetli ve pratik tarif...

Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:29

Güncelleme: 13.02.2024 - 10:29

Kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak kabul edilir. Sabahları enerji veren ve metabolizmayı hızlandıran bir kahvaltı yapmak, sağlıklı bir yaşam için önemlidir. Ancak yoğun tempoda çalışan ve zamanı sınırlı olan kişiler için kahvaltı hazırlamak bazen zor olabilir. Bu durumda pratik kahvaltı tarifleri yardımcı olabilir. Peki kısa sürede hazırlayabileceğiniz leziz kahvaltılık tarifler nelerdir? İşte 5 dakikada hazırlanan 3 lezzetli ve pratik tarif...

1. ÇIRAHTA TARİFİ

Malzemeler:

1,5 su bardağı ılık su

1,5 su bardağı un

1/2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karbonat

Kızartmak için:

2 çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

Ilık suyu ve tereyağını derince bir kaba alın ve tereyağı eriyene dek karıştırın. Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve bir çırpma teli ile güzelce çırpın. Pürüzsüz kıvamlı krep hamurundan biraz daha yoğun bir hamur elde etmiş olacaksınız. Krep tavasına kızartmak için gerekli olan yağı alın ve birer kaşık birer kaşık hazırladığınız hamurdan alarak yağa dökün. Üstleri göz göz olduktan sonra çevirin ve diğer taraflarını da kızartıp, havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa alın. Bu şekilde tüm hamuru kızarttıktan sonra, bir servis tabağına alın ve dilediğiniz gibi servis edin. Afiyet olsun !

2. PATATES TOSTU TARİFİ

Malzemeler:

3 adet patates (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)

Yapılışı:

Rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız patatesleri geniş bir kaseye aktarın.

Üzerine yumurta, tuz, karabiber, sıvı yağ ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve güzelce karıştırın.

Tost makinenizi iyice ısıtın.

Pişirme kağıdını da tost makinesine göre katlayın ve içine hazırladığınız harcı serin.

İyice ısınmış tost makinesinde patates tostunuzu iyice kızarana kadar pişirin. Ara ara kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Afiyet olsun !

3. BULUT YUMURTA TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Yumurtaların beyazını bir kaba, sarılarını da ayrı bir kaba ayırın. Beyaz ve sarıların birbirlerine karışmamasına özellikle özen gösterin. Yumurta beyazların içerisine tuz atın ve çırpıcı yardımıyla beyaz bir köpük haline gelene kadar çırpın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine, spatula yardımıyla orta boy bezeler halinde yumurta beyazlarınızı aktarın. Ortalarında boşluk oluşturun. Önceden ısıtılmış 190 derecede üzeri hafif renk alana kadar 15 dakika pişirin. Fırından çıkarıp ortasındaki boşluklara yumurta sarılarını dikkatli bir şekilde aktarın. Fırında 5 dakika daha pişirin. Pişince çıkarıp sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun !