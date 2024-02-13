Van kahvaltılarının eşsiz lezzeti: Murtuğa tarifi

Çeşit çeşit kahvaltı türlerimiz arasından Van'ın meşhur kahvaltılığı olan Murtuğa, kahvaltılarınıza lezzet getirecek. Peki Van kahvaltılarının eşsiz tadı olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte Murtuğa tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:07
Van kahvaltılarının eşsiz lezzeti: Murtuğa tarifi
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Murtuğa, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yemeğidir. Van mutfağının en beğenilen yemeklerinden birisidir.Murtuğa tarifi, meşhur Van Kahvaltısı yapılan tüm mekanlarda kendine hiç şüphesi yer bulur. Un, yağ ve yumurta içeren murtuğa, Van kahvaltı salonlarının vazgeçilmezidir. Birçok damak tadına uygun olan murtuğa tarifi, kahvaltıyı hep aynı besinlerle geçiştirenlere muhteşem bir lezzet ve kolaylık sunuyor. Peki Van kahvaltılarının eşşiz tadı olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte Murtuğa tarifi...

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Murtuğa Tarifi İçin Malzemeler:

125 gram tereyağı

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Mümkünse bakır yoksa teflon bir tavada tereyağını bir tavada eritin. 

İçine unu ekleyin ve unun kokusu çıkana dek kavurun.

Yumurtaları tuzla birlikte ayrı bir kasede çırpın ve tavadaki unlu terayağına ilave edin. Hafifçe karıştırın ve güzelce pişirin.

Sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun!


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