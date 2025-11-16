Pazar kahvaltısının olmazsa olmazı: Ev yapımı açma tarifi

Pazar kahvaltılarının en sevilen lezzetlerinden biri olan açma, yumuşacık dokusu ve mis kokusuyla sofrayı bir anda şenlendiren pratik bir hamur işi. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, pastane açmalarını aratmayan lezzetiyle herkesten tam not alıyor.

MALZEMELER

Hamur için:

1 su barda ğı ılık s üt

Yar ım su bardağı ılık su

Yarım çay barda ğı sıvı yağ

1 yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)

2 yemek ka şığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (10 g)

4 – 4,5 su barda ğı un (kontroll ü ekleyin)

İçi için:

3 –4 yemek ka şığı oda sıcaklığında tereyağı

Üzeri için:

Yumurta sar ısı

Susam veya çörek otu (iste ğe bağlı)

AÇMA NASIL YAPILIR?

Mayayı hazırlayın:

Ilık süt, ılık su, şeker ve mayayı geniş bir kaseye alın. Maya eriyene kadar karıştırın ve 2–3 dakika bekleyin.

Hamuru yoğurun:

Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekleyin. Unu kontrollü şekilde ekleyerek ele hafif yapışan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Mayalandırın:

Hamurun üzerini örtün ve yaklaşık 45 dakika–1 saat, iki katı hacme gelene kadar dinlendirin.

Şekillendirme:

Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alın.

Her bezeyi elinizle hafifçe açın, içine biraz tereyağı sürün.

Uzatarak rulo yapın, sonra iki ucu birleştirerek halka şekli verin.

Tepsi mayası:

Fırın tepsisine dizdiğiniz açmaları 15–20 dakika daha bekletin.

Pişirme:

Üzerine yumurta sarısı sürün, susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 15–20 dakika kadar pişirin.

Altın sarısı rengini alınca fırından çıkarın.