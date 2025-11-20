Peynir severlerin vazgeçilmezi: Sadece 3 malzemeyle evde frico tarifi

Frico, İtalya’nın kuzeyinden gelen, özellikle Grana Padano veya Montasio peyniri ile yapılan nefis bir atıştırmalıktır. İnce peynir tabakaları tavada kızartılarak çıtır bir dokusu elde edilir ve hem aperatif hem de ana yemeklerin yanında servis edilebilir. Evde hazırlaması son derece kolaydır ve peynir severler için gerçek bir lezzet şölenidir.

FRİCO MALZEMELERİ

150 gram rendelenmi ş Grana Padano veya Montasio peyniri



1 tatlı kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, ekstra lezzet i çin)



İsteğe bağlı baharatlar: karabiber, kırmızı biber

FRİCO NASIL YAPILIR?

Tavayı Hazırlayın: Orta ateşte yapışmaz bir tavayı ısıtın.

Peyniri Ekleyin: Rendelenmiş peyniri tavaya eşit şekilde yayın.

Kızartma: Peyniri 2-3 dakika kadar, altı altın rengi olana kadar pişirin. Kenarları hafifçe kıtır kıtır olmalı.

Çevirme: Bir spatula yardımıyla dikkatlice ters çevirin ve diğer tarafını da kısa süre pişirin.

Servis: Sıcakken tabağa alın ve dilimleyerek servis edin. İster aperatif, ister salata veya sebzelerin yanında kullanabilirsiniz.