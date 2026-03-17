Porsiyonluk ve pratik bir klasik: Cevizli fincan kadayıfı tarifi...

Büyük tepsilerde kadayıfı dengeli kesmek zor geliyorsa, fincan kadayıfı tam size göre! Dışı çıtır çıtır kızarmış, içi bol cevizli bu porsiyonluk lezzet, hem göze hem de damağa hitap ediyor. İşte tarif...

MALZEMELER

Ana Malzeme: 500 gram taze tel kadayıf

Yağlama İçin: 200 gram eritilmiş tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ

İç Dolgusu: 2 su bardağı iri kırılmış ceviz içi

Şerbeti İçin (Soğuk dökülecek): 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, 1 dilim limon.

ADIM ADIM TARİF

Şeker, su ve limonu tencereye alıp 15-20 dakika kaynatın. Kıvam alan şerbeti tamamen soğuması için kenara alın.

Taze kadayıfları geniş bir tepsiye alın. Telleri koparmadan, elinizle hafifçe havalandırarak birbirinden ayırın. Üzerine eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımını dökün. Yağı, kadayıfın her bir teline nazikçe yedirin.

Standart bir Türk kahvesi fincanının veya küçük bir çay fincanının içine, yağlanmış kadayıftan bir miktar alın. Fincanın tabanına ve kenarlarına doğru bastırarak ortasında bir çukur oluşturun (yuva gibi).

Oluşturduğunuz çukura 1-2 tatlı kaşığı dolusu iri ceviz koyun. Üzerine tekrar biraz kadayıf kapatıp fincanın ağız kısmına doğru sıkıca bastırın.

Fincanı yağlanmış fırın tepsisine ters çevirin. Kalıp gibi çıkan kadayıfları tepsiye aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 40-45 dakika) pişirin.

Fırından çıkan dumanı tüten sıcak kadayıfların üzerine, tamamen soğumuş olan şerbeti kepçeyle yavaş yavaş gezdirin. Şerbetini tam çekmesi için 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.