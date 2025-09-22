Portakallı kek tarifi: Mis gibi kokusuyla çay saatlerinin vazgeçilmezi

Portakalın ferah aromasıyla yumuşacık kek dokusunun buluştuğu bu tarif, özellikle kış aylarında çay saatlerinin en sevilen eşlikçilerinden biridir. Hem pratik hem de lezzetli olan portakallı kek, misafir sofralarına da çok yakışır.

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 adet portakal kabuğu rendesi

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

HAZIRLANIŞI

Derin bir kapta yumurta ve şekeri beyazlaşıp krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Sıvı yağı ve portakal suyunu ekleyip karıştırın. Ardından portakal kabuğu rendesini ekleyin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin. Spatula yardımıyla alttan üste doğru yavaşça karıştırın.

Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına harcı dökün.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kürdan testi ile içinin piştiğinden emin olun.

Fırından çıkan keki kalıptan çıkarıp soğutun, dilimleyerek servis edin.