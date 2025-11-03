Mis gibi kokusuyla mutfağı saran, her lokmada tazelik ve enerji veren portakallı kurabiye, hem çay saatleri hem de kahvaltı sofraları için nefis bir seçenek! İşte dışı hafif kıtır, içi yumuşak dokusuyla tam ölçülü portakallı kurabiye tarifi...

MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 adet portakalın suyu

1 adet portakal kabuğu rendesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Yaklaşık 2,5 - 3 su bardağı un

Üzeri için:

Toz şeker (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Geniş bir kapta tereyağı, sıvı yağ, yumurta ve şekeri mikser yardımıyla karıştırın.

Ardından portakal suyu ve kabuğu rendesini ekleyin.

Kabartma tozu, vanilin ve azar azar unu ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

İsterseniz üzerine hafifçe bastırarak toz şekere bulayın.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 15-18 dakika kadar, üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin.